Военные полицейские устроят гонки патрульных нарядов

Один из самых динамичных видов соревнований Армейских международных игр этого года — конкурс военных полицейских.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, он пройдет в четыре этапа: стрельба из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда на легковых автомобилях, а также командная гонка с преодолением естественных преград.

Военные полицейские выполнят нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и по метанию гранаты. Также конкурсным жюри будут оцениваться навыки выполнения ремонта автомобиля, оказания первой медицинской помощи, преодоления полосы препятствий, выполнения приемов рукопашного боя.

В соревновательную программу для автомобильных инспекторов включены фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения «боевиков» на патруль.

Динамично и зрелищно началась и церемония открытия Всеармейского этапа конкурса «Страж порядка». На военном полигоне Алабино показали боевое мастерство военнослужащие отдельной спецроты Семеновского полка и группы быстрого реагирования отряда военной полиции Минобороны России, а военные автоинспекторы 100 ВАИ города Москвы исполнили «автомобильный вальс».

— Впервые в конкурсе, наряду с территориальными подразделениями военной полиции, принимают участие военнослужащие взводов военной полиции, входящих в состав полков и бригад Вооруженных сил, которые были сформированы в декабре прошлого года, — сказал на церемонии открытия начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны России, генерал-лейтенант Владимир Ивановский. — Также примут участие в состязаниях и курсанты Московского высшего военного общевойскового командного училища, где уже два года осуществляется подготовка будущих офицеров военной полиции.

По итогам Всеармейского конкурса будет определено лучшее подразделение, военнослужащим которого предстоит принять участие в финальном этапе международного конкурса «Страж порядка», который пройдет в августе 2019 года также в Подмосковье — на полигоне Алабино и в военно-патриотическом парке «Патриот».

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