Выбирайтесь из клетки туроператоров...

Туристические фирмы доживают свой век. К столь неутешительному выводу пришли эксперты Федерального агентства по туризму. Только в прошлом месяце количество туроператоров уменьшилось как минимум на 41 компанию.

«А сейчас с правой стороны вы увидите то, что на обратном пути будет с левой стороны», — лично у меня организованный туристическими компаниями отдых ассоциируется примерно с вот такими вот опусами. По минутам распланированные передвижения, необходимость усреднять свои собственные предпочтения в соответствии со всей группой, заученные фразы экскурсовода — неужели кто-то действительно получает от этого удовольствие? Это туризм для галочки, это поездка, как говорится, «чтобы было». Ни авантюры, ни приключений, ни, что самое обидное, воспоминаний.

А если еще и заметить, сколько ошибок, оплошностей и попросту халатных промахов допускают современные, особенно бюджетные, туроператоры, так вообще хочется запереть собственный загранпаспорт в сейф и выбросить ключ в Москву-реку. Никогда не знаешь, какой из важных соскучившейся по отпускам душе пунктиков, прописанных в договоре мелким шрифтом, внезапно вылезет боком.

А вообще, путешествовать — это здорово Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В современном мире с онлайн-сервисами по покупке самых дешевых/самых удобных/самых быстрых авиаперелетов, с агрегаторами гостиниц и хостелов, со встроенными в телефон картами и с возможностью покупки входных билетов куда угодно одним кликом — платить туроператору — попросту бездумное транжирство. Даже самый щепетильный москвич, отправляющийся в поездку впервые в жизни, за пару дней составит себе такой план путешествий, что любой опытный эксперт добровольно сдаст диплом о высшем туристическом образовании. А даже если и не составит, ну разве не в приключениях настоящий кайф? Хотя бы на период отпуска надо уже отказываться от идеологии премудрого пескаря с его опасениями «как бы чего не случилось».

А вообще, путешествовать — это здорово. Разумеется, если не включать в это понятие отдых на спа-курорте на каком-нибудь полузакрытом для местных индийском острове. Не можете найти ресторан итальянской кухни — спросите у прохожих, они проведут за ручку, показав по пути забытые путеводителями соборы. Потерялись в центре Токио — да японцы удавятся за возможность похвастаться перед знакомыми, что они общались с иностранцем! Украли у вас в Барселоне сто евро наличными — центральные пляжи все равно бесплатные, а больше от солнечной Испании ничего и не надо. Стоит только выйти из клетки организованного экскурсионного тура, как путешествие заиграет настоящим местным колоритом. И помнить его вы будете еще очень и очень долго.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»