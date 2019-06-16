Том Хэнкс на спор ограбил сувенирную лавку в Лос-Анджелесе
Популярный телеведущий Джимми Киммел предложил актеру Тому Хэнксу забавную авантюру: зайти в сувенирную лавку напротив студии и украсть оттуда любой предмет.
Свою идею Киммел объяснил тем, что Хэнкс слишком идеален и не был замечен в каких-либо скандалах. Том принял вызов ведущего. Кроме того, он согласился еще до того, как Джимми озвучил, в чем будет заключаться пари.
— Мне нечего бояться, — уверенно заявил актер.
«Ограбление» произошло прямо во время передачи: Хэнкс вышел из студии, дошел до сувенирной лавки, взял собственную картонную фигуру и несколько статуэток «Оскара» и покинул магазин.
— Я — Том Хэнкс. И я краду это, — заявил на весь магазин артист.
Однако трофеи Том не стал оставлять себе: «Оскары» он раздал зрителям в студии, а картонного себя поставил за креслом Киммела.
— Я наблюдаю за тобой, Джимми, — пошутил актер.
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