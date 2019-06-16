Врач и машина

Накануне Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня, в Сеть попала любопытная цифра: в России спрос на медиков вырос на 7,3 процента. К этому выводу привел анализ динамики свободных вакансий за год на одном из популярных интернет-сервисов. Конечно, только лишь на основании объявлений трудно делать далекоидущие выводы. Несомненно другое: в постиндустриальном обществе, где все меньше людей заняты в промышленности и все больше — в сфере услуг, профессия врача остается по-настоящему востребованной.

А ведь еще каких-то сто лет врачей пугали грядущей безработицей. Казалось, что анализы и рентген дадут гораздо больше объективной информации о больном, чем расспрос и всякие выслушивания и постукивания. Потом в медицину пришли ультразвук, эндоскопия, компьютерная томография. Тело пациента теперь можно виртуально разрезать на тончайшие слои и изучить на экране монитора как под микроскопом. Да что там, можно даже расшифровать геном конкретного больного! Только вот выяснилось, что ни одна, даже самая совершенная машина не способна заменить живого доктора и его дедовский вопрос: «На что жалуетесь?»

Знакомый врач ультразвуковой диагностики рассмешил рассказом из практики. Зашла к нему больная с направлением на УЗИ печени. Случайно выяснилось, что они из одного города. Ну как не вспомнить молодость, улицы, по которым ходили двадцать лет назад, как не обсудить перемены на малой родине? Слово за слово, нашли общих знакомых. Деток показали друг другу в смартфонах — земляки же, считай, что родные. Расстались, чрезвычайно довольные встречей, не забыв обменяться телефонами. Забыли только одно — сделать УЗИ. Что характерно, больная, спохватившись уже дома, совершенно не расстроилась.

Именно сегодня, когда роботы все чаще заменяют человека, число врачей увеличивается по всему миру Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Анекдот, конечно, но наглядно показывающий, что врач — это не просто память, напичканная специальными сведениями, и рука, умеющая держать скальпель или эндоскоп. Так же как священник — это не только текст Библии и воскресная проповедь. Даже самый убогий компьютер знает в тысячу раз больше любого доктора. Не знает он только, как посочувствовать больному и ободрить его. Компьютер безукоризненно объективен, но равнодушен как камень. В век машин больной по-прежнему нуждается в доверительном разговоре с врачом, а не только в бумажке с диагнозом. Да, сочувствие без знания — ноль. Но и знание без человечности — точно такой же ноль. Даже фантасты, отправляя космонавтов к далеким планетам, как правило, включают в экипаж врача. Без него никуда.

Именно сегодня, когда роботы все чаще заменяют человека, число врачей увеличивается по всему миру. В развитых странах за 15 лет этот показатель вырос с 2,7 до 3,4 на 1 000 населения. В России, кстати, докторов достаточно много — 4,0 (для сравнения: Япония — 2,4, США — 2,7, Норвегия — 4,4, Австрия — 5,1). В Москве их еще больше — 5,2 на тысячу горожан, о таком показателе можно только мечтать жителям Лондона (3,5) или Берлина (2,7). Так же уверенно увеличивается и число средних медицинских работников.

Теперь ученые дают совсем другие прогнозы, чем сто лет назад. Безработицы в здравоохранении в обозримом будущем не предвидится.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»