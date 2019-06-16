Медики рассказали, чем опасно лечение пиявками
Эксперты рассказали, как именно влияет на организм человека Hirudo medicinalis или пиявка лекарственная, которую долгое время используют в медицине.
Пиявка является паразитическим беспозвоночным, питающимся кровью, и способна выпивать от 5 до 15 миллилитров крови за один прием пищи. Слюна пиявки обладает уникальными свойствами, благодаря которым это животное и стало весьма распространенным «лекарственным средством».
В слюне Hirudo medicinalis содержатся белки и ферменты, обладающие антикоагулянтными свойствами, то есть способны предотвратить появление кровяных сгустков и помогают нормализовать кровоток.
Однако существует и обратная сторона медали: применение пиявки может привести к серьезным инфекциям кожи и мягких тканей. Из-за бактерий, попадающих на место укуса, через 2–7 дней после лечения ранка может воспалиться. Заражение может привести к последствиям разной степени тяжести: от абсцессов до некротического фасциита, сообщает «Медпульс».
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