Виктория Лопырева призналась, что делала пластическую операцию
Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева призналась, что делала пластическую операцию. Об этом она рассказала в интервью SNC.
Виктория Лопырева сделала ринопластику. На хирургическое вмешательство 35-летняя модель пошла по медицинским соображениям. Она рассказала о своих проблемах с носовой перегородкой после травмы. Виктория Лопырева не могла нормально дышать.
— Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала, — сообщила она.
Телеведущая добавила, что никогда не делала липосакцию, хотя однажды набрала сразу 10 килограммов. Виктория Лопырева совсем не комплексовала из-за лишнего веса.
— Внутренняя гармония, уверенность в себе и хорошая энергетика гораздо важнее, — рассказала она.
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