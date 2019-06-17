Прививки от клещевого энцефалита с начала года сделали более 2,5 миллиона россиян
С начала текущего года прививки от клещевого энцефалита сделали уже более 2,5 миллиона человек. Планируется привить более 3,1 миллиона человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, — указано в сообщении.
Подчеркивается, что на данный момент обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские учреждения не превышает среднемноголетних значений. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. Были зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом, передает агентство городских новостей «Москва»
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