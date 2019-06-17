Надо выйти из зоны комфорта

Что такое экспорт? Это экзамен на конкурентоспособность и прочность компании.

Если обратиться к исследованиям Банка России, этот экзамен на сегодняшний день прошли, наверное, меньше 10 процентов отечественных предприятий. Это компании, для которых выход на внешние рынки был не разовой акцией — те, кто действительно задержался на них и даже продолжил там свое развитие. И, конечно, они являются сейчас костяком российской экономики. Потому что если ты имеешь экспортный опыт выхода на внешние рынки, если ты выдержал эту систему взаимоотношений, значит, ты силен и в своей стране, значит, у тебя большое будущее.

Почему только 10 процентов? Что помешало остальным? Прежде всего это ментальность. Начиная банальными лингвистическими барьерами и заканчивая элементарной ленью. К сожалению, мы привыкли к иждивенческому подходу, к обязательным инструментам господдержки и сопровождения. Но проблема в том, что, когда ты получаешь такую системную поддержку от государственных институтов, в какой-то момент ты становишься к ней привязан. И когда она вдруг по каким-то причинам перестает к тебе поступать, ты перестаешь развиваться, останавливаешься на достигнутом.

Отсутствие информированности и неготовность общаться — это тоже про нас. В интернете сейчас масса информации на эту тему, но она не очень хорошо структурирована, а умений извлечь из этого моря нужную «рыбу», увы, не хватает.

Между тем в стране создано большое количество институтов и инструментов в помощь экспортерам. Одним из них является наша организация, помогающая малому бизнесу, которому надо на внешние рынки, найти первичную аналитику и те самые сакраментальные точки входа. На сегодняшний день «Деловая Россия» имеет более 160 партнерских бизнес-ассоциаций по всему миру.

Путей для экспансии бизнеса за пределы родной «зоны комфорта» сейчас масса. Но их осилит идущий Фото: https://pixabay.com/ru

С момента возникновения известных геополитических проблем мы начали создавать бизнес-платформы в странах, которые поддержали санкционный режим: просто садились лицом к лицу с компаниями, у которых возникли проблемы в рамках этих системных глобальных процессов, и в ручном режиме вместе с российскими и зарубежными регуляторами снимали эти проблемы…

Отдельными «локомотивами» для продвижения интересов российских экспортеров являются наши бизнес-послы — десятки предпринимателей, которые уже вышли и освоились на рынках более чем 40 стран. Они прекрасно понимают барьеры, существующие в том или ином государстве, специфические национальные проблемы, с которыми сталкивается там «пришлый» бизнес, и, пройдя собственный путь проб и ошибок, готовы поделиться уже выверенными и проработанными алгоритмами входа с потенциальными российскими экспортерами.

В общем, путей для экспансии бизнеса за пределы родной «зоны комфорта» сейчас масса. Но их осилит идущий.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»