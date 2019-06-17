Макаронные монстры: как может выглядеть марсианская жизнь

Группа аж из 21 ученого опубликовала в журнале Astrobiology результаты обширного исследования, которое было посвящено обнаруженным на Марсе кристаллическим горным породам. Выглядят породы как слипшиеся холодные макароны из солдатской столовки и очень сильно напоминают микробный мат горячих источников в Йеллоустонском национальном парке (США).

Мат — это не про ругательства и даже не про физкультуру. Это про многослойное сообщество микроорганизмов, обитающих на границе твердой и жидкой сред.

В упомянутом заповеднике горячая минералка, бьющая из земли, испаряясь, создает причудливые веревкоподобные образования из травертина. Однако своей формой они обязаны не только испарению, но и бактериям Sulfurihydrogenibium yellowstonense, благодаря которым травертин тут образуется в миллиард раз быстрее, чем обычно. В стоячей воде колонии этих микроорганизмов напоминают рыхлую бесформенную слизь. Но в быстротекущей воде горячих источников они, чтобы выжить, вынуждены цепляться друг за друга, образуя длинные тонкие «макаронины».

В каждой такой сцепке — триллионы участников, чьи прапрапрародители появились на Земле как минимум 2,5 миллиарда лет назад, когда в нашей атмосфере почти не было кислорода.

Собственно, именно малое его количество и нужно «макаронным» бактериям для выживания. А еще сера и диоксид углерода как источники энергии. Учитывая, что первого на Марсе кот наплакал, последних завались, а на жесткий ультрафиолет Sulfurihydrogenibium yellowstonense совершенно наплевать, они становятся прекрасными кандидатами на роль марсианских жителей. Собственно, именно с деятельностью схожих микроорганизмов связывают авторы исследования найденную на Марсе окаменевшую «лапшу». А значит, у будущих миссий на Красную планету появилась еще одна точка на карте для изучения.

— Абсолютно возможный вариант, — согласился с астробиологами историк науки Сергей Александров. — Правда, есть одно «но». В любом гейзере вода хоть и горячая, но все равно не доходит до точки кипения. На Марсе из-за малой плотности атмосферы температура кипения гораздо меньше. Поэтому и «диапазон обитания» у воды меньше. Кроме того, земные гейзеры никогда до конца не промерзают, какая бы сильная зима ни была и как бы слабо гейзер ни работал. А на Марсе, насколько мы сейчас представляем, вода либо испаряется, либо замерзает, то есть необходимой для образования жизни стабильности нет. Можно, конечно, предположить, что когда-то там и условия были помягче, и атмосфера поплотнее, и какая-то жизнь присутствовала. Но потом случился некий планетарный катаклизм (есть гипотезы про столкновение с очень большим астероидом), из-за которого приключилось нынешнее безобразие с климатом, и немногим выжившим микроорганизмам пришлось как-то приспосабливаться к новым условиям. В любом случае сейчас ситуация полностью описывается классическим диалогом «Есть ли жизнь на Марсе?» — «Доберемся — разберемся».

В быстротекущей воде горячих источников колонии микроорганизмов, чтобы выжить, вынуждены цепляться друг за друга, образуя длинные тонкие «макаронины» Фото: Кадр из видео "Йеллоустоунский заповедник"

Впрочем, с «доберемся» тоже не все гладко. Мало добраться, надо еще и понять, в чем разбираться:

— Самая большая проблема всех марсианских миссий, начиная с «Викингов», состоит в том, что жизнь, сильно отличную от земной, они идентифицировать не могут. Хотя бы в силу того, что у нее может быть совершенно другая химия. Можно, конечно, прикинуть варианты того, какие вещества при такой жизнедеятельности будут выделятся, но каждый такой вариант — это как минимум отдельный прибор и очень высококлассная ТВ-аппаратура, причем не малокадровая (кадр в минуту), которая обычно ставится, а нормальная. А это в свою очередь требует очень мощной, с большой пропускной способностью, системы связи, то есть новых килограммов и килограммов оборудования, которые марсианская миссия пока просто не потянет…

Ну а как же все-таки с классическими марсианами? Неужели одними неразумными макаронами дело всю дорогу и ограничивалось? Разумеется, ни фантасты, ни уфологии не могли пройти мимо такой несправедливости и насочиняли уже кучу гипотез про историческую родину, покинутую ими по причине обстоятельств непреодолимой силы. И даже нашли нашему прамарсианскому прошлому подтверждения. Например, посадили под землю в полнейшую изоляцию добровольцев, мариновали их там несколько месяцев, а потом обнаружили, что загадочным образом их биоритмы переключились с земных суток на марсианские…

А некий сотрудник НАСА с говорящим именем Al Globus, занимающийся проблемой космических поселений, даже высчитал, каково было бы этим марсианским колонистам на Земле. Перебравшись на планету с большей гравитацией, через некоторое время они бы заимели массу проблем с опорно-двигательным аппаратом, большую часть времени проводили лежа и очень быстро утроили свой изначальный вес. То есть покинувший родину 73-килограммовый стройняшка превратился бы на Земле в 227-килограммовую тушу с кучей сопутствующих проблем. Не отсюда ли, кстати, странная любовь наших первобытных племен к персонажам в теле — всем этим Венерам палеолита, статуэткам догу и прочим жиртрестам?

Может, и правда явились умные, но быстро растолстевшие колонизаторы, обучили уму-разуму новорожденное человечество, ну и возглавили, разумеется, процесс, прикинувшись богами-небожителями (не очень, кстати, против правды покривив)? Ну а что, должны же они были заиметь хоть какой-то бонус от всей этой эпопеи с космической эмиграцией. Жалко ведь болезных, настрадались поди…