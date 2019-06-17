Полиция вернула пассажиру метро Москвы забытый пакет с деньгами
Сотрудники правопорядка вернули пассажиру метро Москвы пакет с деньгами, который он оставил на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии. О бдительности и доблести правозащитников рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
Первоначально находку обнаружил москвич — пакет лежал в вестибюле у касс. В целях осторожности он обратился к полиции, чтобы те осмотрели подозрительный предмет. Выяснилось, что в пакете лежали деньги.
Вскоре в органы обратился мужчина, который заявил, что забыл в подземке пакет с наличными средствами. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники правопорядка установили, что за находкой пришел ее владелец.
Получив назад свой пакет, горожанин поблагодарил полицейских.
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