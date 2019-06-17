Новые кадетские классы откроются в девяти округах столицы
В новом учебном году к общегородскому проекту «Кадетский класс» присоединится еще 31 школа. Данные образовательные учреждения расположены в девяти округах столицы. Окончательный список учебных заведений, в которых организуют кадетские классы, сформируют до конца июля.
— Приятно, что кадетское движение продолжает динамично развиваться, вовлекая в свои ряды смелых, энергичных и талантливых ребят. Ученики выбирают кадетские классы осознанно, делая таким образом первый шаг к будущей профессии, — заявила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.
Она уточнила, что более 90 процентов выпускников кадетских классов поступают в высшие учебные заведения, а 65 процентов из них — в вузы Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств.
На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что в новом году в кадетских классах организуют дополнительные профили подготовки: государственное и муниципальное управление, транспортная логистика, военные переводчики и другие.
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