Миротворческие маневры в Сербии: славяне, помолясь, пошли в атаку

На проходящем в Сербии совместном российско-сербско-белорусском учении «Славянское братство-2019» начались практические тренировки коалиционного подразделения.

Маневры проходят на полигонах сербской армии Орешац и Пескови. Командуют сводными подразделениями офицеры принимающей стороны — сербы. Командиры батальонов познакомились с личным составом, российскими и белорусскими десантниками, и приступили к их ознакомлению с местностью, на которой предстоит выполнять задачи.

Накануне начала активной фазы учений десантники из России, Сербии и Белоруссии посетили один из крупнейших православных соборов в мире — белградский храм Святого Саввы. Те из солдат и офицеров, кто исповедует православие, приняли участие в литургии и совершили совместную молитву.

После посещения храма, участников ожидала насыщенная культурная программа: экскурсия по столице Сербии и большой концерт, устроенный в их честь артистами из России, Сербии и Белоруссии. Перед десантниками выступили ансамбль песни и танца Гостелерадио Сербии и вокально-инструментальный ансамбль вооруженных сил Республики Беларусь «Звезда». Россию представил ансамбль песни и пляски наших Воздушно-десантных войск.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, десантники из армий трех братских стран приступили к приведению оружия к бою и отработкой тактических действий при блокировании и уничтожении базы незаконных вооруженных формирований. Гранатометчики трех стран уже выполнили упражнения по стрельбе из гранатометов. Все цели были успешно поражены.

В соответствии с замыслом миротворческого учения международный коалиционный батальон после десантирования блокирует район, занятый «террористами». В завершающей части маневров десантники должны уничтожить условного противника огнем вооружения боевых машин десанта и бронетранспортеров, стрелкового оружия, 60-мм минометов, АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д, РПГ-18 и РПГ-26.