Алла Пугачева приобрела участок на кладбище в Москве
Недавно эстрадная певица Алла Пугачева купила участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище.
Известно, что скульпторы уже начали работу по созданию эскизов фамильного склепа и предлагают артистке разные варианты оформления.
— Там может быть использован такой же герб или вензель как на фасаде дома Аллы Борисовны, — уточнил скульптор в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
В 2019 году 15 апреля Примадонна дала последний концерт по случаю своего 70-летнего юбилея, после чего объявила о завершении карьеры.
По мнению ее коллег, она могла бы продолжать выступать и дальше, поскольку хорошо себя чувствует и все еще прекрасно поет. Вместо этого Пугачева предпочитает уделять больше времени семье и изредка, но охотно делится опытом с молодыми исполнителями.
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