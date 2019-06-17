Форум социальных инноваций регионов пройдет в столице
На Выставке достижений народного хозяйства с 19 по 21 июня организуют III Форум социальных инноваций регионов. На мероприятии эксперты расскажут про опыт развития значимых социальных проектов.
Посетителей форума ждут более 60 открытых лекций, встреч и увлекательных дискуссий. На них российские и международные эксперты расскажут участникам о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.
В деловую программу форума социальных инноваций регионов войдут пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции. Помимо этого, гости ВДНХ смогут ознакомиться с выставками и стендами с презентацией лучших социальных проектов, которые реализуются в регионах.
А представители департаментов города Москвы расскажут посетителям о своих главных достижениях. Кроме того, они поучаствуют в дискуссиях, которые будут посвящены долголетию, здоровому образу жизни и образованию, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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