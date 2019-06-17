Сначала в Америку, оттуда — на Марс!

Владимир Владмели «Неверноподданный»

История о том, как советский человек попал в Америку, которая казалась сказочным царством изобилия. Главный герой — Борис — изрядно намучился, прежде чем выехать в Штаты с женой и дочкой, но и там его не очень-то ждали. И он уже готов был идти в полотеры, но тут ему удалось устроиться в фирму в другом штате. Платили гроши, ездить приходилось по два часа в один конец, но он был рад и этому. И хотя начало жизни в Америке не было похоже на грезы, к Борису вернулась уверенность в себе. Это и природное остроумие помогли ему адаптироваться в новой реальности.

«Традиции и модификации»

Антология современных фантастических повестей и рассказов, где каждый сюжет захватывающе увлекателен, полон приключений и странствий, технических диковинок и человеческих эмоций. И одновременно уже на полном серьезе речь идет о том, как на самом деле устроен не фантастический, а самый что ни на есть реальный мир, в котором мы все живем. Не зря жанр этих произведений относится к набирающему силу новому направлению — фантастика нон-фикшн.

Авторы отслеживают черты Грядущего в облике нынешних дней. В книгу включены произведения Арти Д. Александер, А. Санти, Ольги Шатохиной, Мунована Муноди и ряда других современных российских писателей.

Владимир Динец «Дикарем в Африку!»

По словам автора книги — ученого-биолога, и опытного путешественника, побывавшего в более чем ста странах мира, — настоящая Африка — это вовсе не современные города, порой напоминающие обычные промышленные и деловые центры, а небольшие традиционные деревни с обычными круглыми хижинами, и женщины с кувшинами, и заброшенные в лесах развалины старинных городов.

Динец описывает повадки животных и своеобразие африканских заповедников, упоминает и про находящийся в Найроби приют для осиротевших слонят и носорожков, в котором он пару дней работал волонтером, и один из крупнейших национальных парков Кении Тсаво.