Увлечение танцами 65-летнему москвичу помогает справляться с жизненными трудностями

Русский лирический, озорной украинский, зажигательный молдавский, веселый гуцульский — в творческой копилке 65-летнего московского мастера по ремонту телевизоров Юрия Вейцмана такое количество танцев, что и не сосчитать. Видела, как Юрий Яковлевич исполняет сложный венгерский танец. И была потрясена. Вы только представьте себе: высоко подпрыгнув, немолодой уже человек описывает в воздухе круг руками, прогибается и касается ладонями ступней. Согласитесь, такой хореографический элемент не каждый молодой выполнит! Я уж не говорю про мастерство, но ведь помимо него, еще и гибкость, и сила, и выносливость нужны.

А опытный танцор с легкостью и явным удовольствием выполняет сложный элемент несколько раз подряд!

— Юрий Яковлевич, вы танцуете 60 лет, а откуда у вас такая любовь к танцам?

— Моим первым учителем был отец. Он, как и многие мужчины в послевоенные годы, проходил срочную службу долгих 7 лет. Время было такое. В армии был активным участником самодеятельности, танцевал в ансамбле. А когда вернулся в гражданскую жизнь, танцы отошли на задний план: устроился работать электриком, потом водителем, женился, стал отцом. Вроде бы о своем хореографическом опыте он забыл, но когда мне исполнилось года четыре, папа научил меня танцевать залихватское «Яблочко». Бывало, танцевали его вместе, к нам еще мой старший брат Саша присоединялся. Жили мы тогда в коммунальной квартире, поэтому все соседи видели этот танцевальный номер. А когда мне исполнилось 6 лет, мы переехали в другой район. Брат стал посещать музыкальную школу, играл на баяне и трубе. Я же с удовольствием танцевал.

Новая квартира Вейцманов находилась недалеко от Дворца культуры ЗИЛ, где работали десятки кружков по интересам. Однажды старший брат взял Юру за руку и отвел на занятие хореографического кружка. Мальчик вошел в танцевальный зал и встал рядом с ребятами, которые были на 6–7 лет старше его.

— Дети, воспитанные коммуналкой, быстро адаптируются в любом коллективе, — вспоминает Юрий Яковлевич.

После занятия руководитель кружка Анатолий Трифонов подозвал Юру к себе, расспросил, кто его привел, почему, потом улыбнулся и объяснил, когда приходить в следующий раз.

Вскоре Юрка стал солистом. Он покорял зрителей не только своим танцем, но и искренней улыбкой. Ребята Юрке не завидовали, наоборот, оберегали и опекали, как младшего братишку. Кружок стал для мальчика второй семьей. Ансамбль выступал много, был желанным гостем на многих концертных площадках Москвы, страны и даже зарубежья.

Сейчас Юрий Вейцман выступает в ансамбле «Приглашение к танцу» Фото: личный архив Юрия Вейцмана

— Летом 1968 года наш коллектив, а это более 100 детей, отправили на отдых в лагерь «Артек». Мы не только купались в Черном море, загорали, но и репетировали и выступали в соседних городах. А как-то раз нас собрали и прочитали телеграмму от Министерства культуры, что наш ансамбль признан народным! Это была отличная новость. И главная заслуга в этом, конечно, нашего любимого педагога Анатолия Николаевича. Он умел найти подход к каждому мальчишке, ребята из неблагополучных семей получали у него особую поддержку, он общался с ними вне занятий, старался сделать их жизнь более счастливой. Прекрасный был человек и педагог, царствие ему небесное... Когда меня призвали в армию, Анатолий Николаевич предложил похлопотать, чтобы меня взяли в творческий армейский коллектив, но я отказался. Не желал быть блатным! И оказался на Байконуре, о чем совсем не жалею.

— Почему же вы не пошли учиться на хореографа, а стали телемастером?

— В профессию я тоже попал с легкой руки брата. Мы с ребятами после школы организовали свою группу, я играл на гитаре, выступали на танцах, юбилеях, свадьбах. А тут мне повестка пришла, что делать? Брат берет меня за руку и отводит в Таганское училище, и я поступаю учиться на телемастера. Мне моя профессия нравится, она ведь развивается стремительно. Раньше были черно-белые телевизоры, потом цветные ламповые, сейчас цифровые. Приходится постоянно учиться.

Отслужив в армии, Юрий Вейцман вернулся в ансамбль на целый год. А потом... Потом почувствовал, что стал слишком взрослым, — в ансамбле были в основном девочки и ребята-старшеклассники. И он ушел. Но жить без танцев не смог и в конце концов вновь вернулся к любимому занятию. Сегодня наш герой танцует в молодежной группе ансамбля «Приглашение к танцу».

— Как вы понимаете, молодежной группу можно назвать с большой натяжкой, у нас танцуют «парни» и «девушки» за 50, но посмотрите на них, когда они выходят на сцену. Ну и кто же даст им их возраст?