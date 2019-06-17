Сестра Цукерберг примет участие в крупнейшем образовательном форуме
Сестра основателя «Фейсбук» Рэнди Цукерберг в октябре этого года станет участницей крупнейшего образовательного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Она отметила, что ключевая идея социальных сетей — это объединение людей из разных стран мира в одно глобальное сообщество. Рэнди Цукерберг расскажет почему «Фейсбук» занимает лидирующие позиции среди социальных сетей и поделится своим опытом по использованию Интернета для достижения успеха.
В пресс-службе университета «Синергия» отметили, что в свою очередь предложат Цукерберг зарегистрироваться в социальной сети «Одноклассники», передает ФАН.
Образовательный форум пройдет 4 октября. В нем примут участие около 50 тысяч человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
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