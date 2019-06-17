Безработные блогеры решили собрать деньги на путешествие в социальных сетях
Безработная супружеская пара из Германии решила собрать деньги на путешествие при помощи социальных сетей, сообщает «МИР 24».
Каталин Онк и Елена Энгельгардт создали страницу на краудфандинговой платформе, оценив свои расходы на поездку в 10 000 тысяч долларов. Блогеры призвали поучаствовать в проекте своих подписчиков.
Молодые люди не скрывают, что у них нет работы. Они не рассматривают возможность устроиться куда-либо, так как считают это «вредным».
В настоящее время пара живет за счет матери молодого человека.
Подписчики осудили пару за подобный образ жизни и желание отдохнуть за чужой счет. Кроме того, многие отметили, что не находят в их аккаунте ничего вдохновляющего.
Источник: mir24.tv
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