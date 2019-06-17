Кто они, герои нашего двора

Эта история случилась прошлой зимой.

Мальчишки и девчонки дома № 12 по Большой Грузинской улице после обильных снегопадов взяли в руки отцовские скребки и лопаты, пошли во двор и очистили от снега свою детскую площадку, а также прилегающую к ней территорию. Владимир Петрович Тихонов, старший по дому, сказал тогда: «Молодцы, ребята! Вы настоящие герои нашего двора!» На похвале не остановился — написал письмо префекту округа с просьбой отметить несоюзную молодежь за ее добровольный труд на благо всего дома.

Сказка, как всегда, сказывалась долго. На перекладных, через сугробы и весенние ручьи, по зеленеющим газонам, но добралась «челобитная» Владимира Тихонова до руководства округа, а потом и до героев социалистического труда — вчера им вручили «Благодарственные письма» и очень полезные ценные подарки. Неважно, что во дворе сияют белым цветом не сугробы, а черемуха. Дело доброе сделано, и награда нашла героев. Вот их имена: Вероника Королева, Елизавета Корнилова, Данила Салтовец и Михаил Кирилко. Ребята что надо! Возраст — самый инициативный, до 13 лет. Когда ударников труда награждали руководители ГБУ «Жилищник Пресненского района», общественность двора аплодировала им стоя.

В связи с этим крошечным в масштабах города коммунальным событием подумалось: оказывается, за подвигом ходить далеко не надо. Для совершения достойного поступка нет необходимости, подобно герою «бородатого» анекдота, лезть в окоп со связкой гранат против шести немецких танков. Достаточно во время сильного снегопада взять отцовскую лопату на балконе, выйти в свой двор и очистить свою же собственную детскую площадку. Заодно раздвинуть снег на тротуаре у своего же подъезда и даже дальше, на ступеньках крутой лестницы, ведущей на улицу. Затем повторить всю эту работу завтра, и на следующий день, и так до конца обильного снегопада. Большинство наших горожан скажут: это дело дворников.

Меньшинство взялось за лопаты. Причем не просто «меньшинство», а именно то, которое современные пропагандисты и толмачи происходящего в городе обзывают всякими бранными иностранными словами типа «поколение зет», «общество икс и игрек», «рабы трынтернета» и даже похуже — «потерянное поколение».

Хочется задать «оракулам» вопрос: кто и кого потерял? Владимир Тихонов, наоборот, нашел сразу, заметил искорку энтузиазма подростков и понял, что детей надо поддержать и отметить.

— Позвонили мне из «Жилищника» и попросили организовать мероприятие по вручению «Благодарственных писем», — рассказывает Владимир Петрович. — Я поинтересовался: грамотки, что ли, хотите всунуть детям?! Да, ответили мне. Я возмутился: кому они нужны, эти бумажки?.. Потребовал, чтобы отметили ребят достойно: не только письмами, но и настоящими подарками.

Все мы хотим одного — чтобы Москва была домом Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Отметили подростков «как положено». Немалая заслуга в этой истории, согласитесь, старшего по дому Владимира Тихонова, неравнодушного человека, настоящего хозяина родного дома, своего двора. Он по конструкции характера такой: Москва — мой дом, и я его хозяин! Хотели ему коммунальные «благоустроители» района во время обустройства двора подсунуть обычную лестницу-трап с трубою вместо перил. Категорически отказался! «Большая Грузинская — на виду у всего города, — говорит. — Сюда в зоопарк весь мир заглядывает. Потому все во дворе и вокруг него должно сиять и сверкать!»

Потребовал, чтобы лестница была, как… Потемкинская в Одессе. Ну, может быть, чуток получше. «Я здесь экскурсии провожу, когда гуляю, — рассказывает Тихонов. — Здесь каждый камень — история. А мне самоделки всякие подсовывают».

Разве такой человек мог не заметить старание юных москвичей, не поддержать их искренний порыв очистить родной уголок родного города? Заметил, поддержал, добился своего — ребят наградили. Светлого в городе еще на капельку прибавилось. Не только на Большой Грузинской. Москвичей, делом, личными хлопотами украшающих город, много. Значительно больше, чем думают те, кто считают, что «наступило время стяжательства и равнодушия».

Для Виктора Фомина с улицы Волгоградский проспект, дом 157, корп. 2, такое время никогда не наступит. Он не ждет благоукрасителей своего дома со стороны. Нарядил собственными картинами и поделками площадку на своем последнем этаже. Показалось мало — начал спускаться вниз. Дошел до улицы — на газоне у подъезда разбил целый садик с цветами и скульптурами. Смех и грех, но у него появились конкуренты! Теперь жильцы дома соревнуются в желании превзойти друг друга выдумками. От этого дом, а вместе с ним район и город только краше становятся.

Москвичи любят свой город и передают эту любовь к нему из поколения в поколение. Недавно появилась в соцсети информация, что у одного горожанина дачный участок заполонили ландыши. Сразу пришел запрос от девушки: «Привезите их мне! Давно мечтаю развести их на своем газоне под окном». Что бы вы думали? Цветы из Подмосковья, за 70 километров, ей привезли. Уже посажены и укореняются. Потому что очень важно, чтобы на газонах под окнами парковались не только БМВ и «мерседесы», но и ландыши с маргаритками. Тогда город будет еще больше напоминать нам Родину, а не место временной регистрации.

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