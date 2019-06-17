Гамбургеры с матом

Забавная история. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении компании Burger King.

Причина — неэтичная реклама. Действительно, как вам слоганы «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри»? А как вам рассылавшееся по электронной почте предложение «Раздать по Е-баллам за кофе»? Руководитель столичной ФАС Армен Ханян заявил, что ведомство считает рекламу Burger King оскорбительной и «будет с ней бороться».

— Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан, — заявил господин Ханян.

Эта ситуация напоминает мне школьные годы. Старшеклассники, не справляясь с напором гормонов, рисовали на стенах туалета примитивную порнографию и звали полюбоваться на «творчество» всю мужскую часть школы. Мы, нетребовательные зрители, краснели и утробно хихикали. Потом приходил директор с уборщицей, всех выгонял и велел мыть стены. Burger King здесь, как мне кажется, пубертатные старшеклассники, а Армен Ханян — директор. И все бы ничего, но вот мы, москвичи, уже не школьники. Мы, как бы это сказать... Выросли. И не очень над вашими шутками смеемся.

Хороший гамбургер должен быть без мата Фото: Кадр из передачи «Вся правда о фастфуде»

Я не хочу рассуждать об этической составляющей этой истории. Пусть этим занимается ФАС — государеву оку виднее. Я — о составляющей коммерческой. Все эти намеки на мат, как мне кажется, могут вызвать интерес разве что у гопников, отчисленных из ПТУ за академическую неуспеваемость. Только они такую «веселую» рекламу позитивно оценят и на нее купятся. Проблема одна — у этой целевой аудитории нет денег. На курево и самый дешевый алкоголь еще есть. А вот на булку с котлетой уже не хватает — это вам любой грамотный маркетолог подтвердит. А посему деньги на скандальную рекламу, друзья, тратите вы зря.

Соображение второе: неужели у компании все так плохо, что приходится привлекать внимание вот такими «детскими» рекламными слоганами? Неужели вы, кроме намеков на мат, ничего клиентам предложить не можете? Салаты, например, витаминные... Мороженое — благо жара за 30. Или у вас можно только «раскурячить», а нормально перекусить — это к конкурентам? Все это было бы смешно, если б не выглядело так глупо. На месте руководства компании я бы «креативщиков» сменил.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»