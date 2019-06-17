Столичный Росреестр получил более 115 тысяч электронных обращений с начала года

С начала года Управление Росреестра по Москве приняло более 115 тысяч заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Управлением Росреестра по Москве с начала года принято 115 732 заявления в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости — в 1,8 раза больше, чем за первые пять месяцев прошлого года, — говорится в сообщении.

В мае этого года поступило 25 806 электронных обращений, что на шесть процентов меньше апреля. По сравнению с маем 2018 года, когда столичный Росреестр получил 18 047 заявлений, рост составил 43 процента.

В мае увеличилось на четверть количество электронных обращений от юридических лиц, но снизился интерес физических лиц и нотариусов к электронным услугам. При этом число принятых обращений от органов государственной власти сопоставимо с показателем прошлого месяца.

Читайте также: Эффективность работы сервисной службы Мосгаза увеличилась в три раза