Егор Дружинин рассказал о постановке танцевальных номеров для юбилейного шоу Пугачевой
Хореограф Егор Дружинин в интервью «МИР 24» рассказал о совместной работе с Аллой Пугачевой. Певица пригласила его принять участие в постановке танцевальных номеров для ее юбилейного шоу.
Егор Дружинин отметил, что работа с Пугачевой стала для него серьезным и интересным опытом. По его словам, Алла Пугачева может удержать внимание зрителя без балета, без декораций, без света.
— Потому хореографию нужно было создавать такую, которая была бы универсальна. Алла Борисовна могла в любой момент оказаться в любом месте сцены, но хореография все равно должна была быть связана с нею, — пояснил он.
Дружинин отметил, что ему приходилось многое менять, предлагать что-то новое в ходе репетиций. Хореограф отметил, что Пугачева обладает крутым нравом, но у нее можно многому поучиться.
Источник: mir24.tv
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