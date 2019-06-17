Итоги конкурса по 3D-моделированию «Дизайнотон» подвели в столице

«Школа новых технологий» подвела итоги конкурса «Дизайнотон» по 3D-моделированию, в котором принимали участие команды столичных школьников. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Конкурс состоялся в рамках Московского технологического марафона. Во время учебного года школьники из 7–11-х классов показывали свои навыки разработки трехмерных объектов. Члены жюри оценили изобретательность конкурсантов, их способность работать с программным обеспечением и полезность созданных ими продуктов.
— В финале участникам было необходимо разработать макет автомобиля для мини-гонок, распечатать его на 3D-принтере и протестировать на специальной трассе. Важно было не только сконструировать самый быстрый болид, но и применить нестандартные аэродинамические решения и создать креативный дизайн, — сообщается на сайте.
Победителями турнира стали ребята из Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара и школы № 1554. Второе место завоевали ученики школы № 1288, а третье — объединенная команда школ № 2070 и № 1599. Победители получили сертификаты, дипломы и памятные призы.
Отметим, регистрация на следующий «Дизайнотон» начнется в новом учебном году.
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