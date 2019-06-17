Психолог дала совет читательнице, как побороть усталость после родов

Марина, 35 лет:

— Здравствуйте! Мне нужен ваш совет. Мы с мужем женаты полтора года, нашему ребенку 10 месяцев. У мужа — дочка, которая живет с его бывшей женой. В последнее время я чувствую страшную усталость, у меня такое впечатление, что я просто надорвалась. Кручусь как белка в колесе, но муж этого совершенно не ценит, считает, что я не должна уставать, поскольку сижу дома с ребенком. Приходя с работы, он с порога заявляет, какой тяжелый у него был день, как он устал, но никогда не спрашивает, не устала ли я. А у меня к вечеру просто нет сил, ведь помощников у меня нет... А еще мне очень обидно, что муж упрекает меня большими тратами, при этом денег мне практически не дает. Покупает продукты по мере необходимости и раз в несколько месяцев какую-нибудь вещь мне. Правда, для нашего общего ребенка он ничего не жалеет. Планы муж строит только на выходные и ближайший отпуск, и обязательно опираясь на расписание бывшей жены и дочери. Не отрицает психологической зависимости от своей бывшей, напротив, говорит, что если меня это не устраивает — это мои проблемы. При каждом конфликте стал мне говорить, что он меня не держит. Я один раз уже уходила, вернул меня, клялся, что любит. Что мне делать?

Психолог Наталья Толстая:

— Марина, у вас накопилось много претензий к мужу, видимо, и у него к вам их немало. Он человек взрослый, и у него давно сформировалось определенное представление о том, как должна себя вести женщина в семье, какую роль она должна выполнять. Вы ничего не рассказываете о том, как и в какой семье воспитывался ваш муж, как складывались отношения между его родителями.

Возможно, его поведение в собственной семье — точный «слепок» отношений его матери и отца. Не говорите вы и о том, что стало причиной его расставания с прежней женой. А это очень важно знать, чтобы понять, что же за человек находится рядом с вами. Только тогда можно дать вам нужные советы. Но давайте исходить из того, что вы рассказали в своем письме. Для начала, Марина, попробуйте поговорить с мужем. Спокойно, доброжелательно расскажите, перечислите, чем вам приходится заниматься в течение дня. Ведь многие мужчины почему-то совершенно уверены: если жена «сидит» дома с ребенком, то она отдыхает, ничего не делает.

А еще лучше было бы оставить своего благоверного на несколько часов с малышом, а самой уйти из дома под каким-нибудь благовидным предлогом. Вот и пусть он прочувствует, что значит сидеть с крохой... Может быть, количество его претензий к вам резко сократится, а то и вовсе сойдет на нет.

Разговаривая с мужем, скажите, что прекрасно понимаете, как он устает на работе, но и вы устаете не меньше.

Поэтому попросите его хотя бы в выходные брать на себя часть обязанностей по дому, спросите, что он согласился бы делать: может, помочь вам с уборкой или сходить в магазин за продуктами...

Если это не сработает, не берите на себя больше того, что реально вам по силам. Не пытайтесь переделать все домашние дела! Не успели что-то сделать по хозяйству — убраться, приготовить, перестирать, перегладить? Оставьте все и отправляйтесь гулять с малышом: свежий воздух одинаково полезен как ребенку, так и вам.

Некогда ходить в спортзал? Но заняться спортом можно и дома. На «Ютьюбе» полным-полно роликов, с помощью которых вы сможете подтянуть фигуру и привести себя в порядок. Некогда читать? Рекомендую слушать аудиокниги и музыку, пока занимаетесь домашними делами. И обязательно, укладывая малыша днем спать, отдыхайте сами, не старайтесь за это время переделать еще сто дел. Останется что-то неприбранным или неприготовленным — пусть останется. Вы ведь не Золушка и не крепостная крестьянка и честно рассказали мужу, что усталость у вас накопилась запредельная. И ничего страшного не случится, если тарелку с борщом, который вы приготовили, он поставит на стол сам, да и кусок хлеба отрежет самостоятельно.

И еще. Когда будете разговаривать с мужем, не говорите о своих обидах, не повышайте тон. Ведь ваша цель — понять, в чем причина его поведения. Просто слушайте, не перебивая. Быть может, с чем-то из его аргументов придется согласиться.

Как я поняла из вашего письма, Марина, вы ревнуете мужа к дочери от первого брака. При этом вы ничего не рассказываете о том, пытались ли вы подружиться с девочкой. Если нет — напрасно. Постарайтесь это сделать, почаще приглашайте девочку к вам в гости. Вот увидите, муж оценит ваши усилия, и это пойдет на пользу вашим отношениям.

Вы говорите, муж упрекает вас в излишней расточительности? Ну что ж, не стесняйтесь для отчета показывать ему чеки на покупки. Это не унизительно, ведь деньги-то зарабатывает муж, и ему, конечно, хочется, чтобы тратили их разумно. Вполне возможно, что, обсуждая вместе расходы, вы найдете даже дополнительные способы экономии денег.

КАК БЫТЬ

— Дайте мужу прочувствовать, что такое «сидеть дома с ребенком», для чего оставьте его с малышом на несколько часов.

— Не стесняйтесь попросить у мужа помощи, пусть хотя бы в выходные дни возьмет на себя часть домашних дел.

— Чтобы избавить себя от обвинений в расточительности и бездумных тратах, не стесняйтесь показывать мужу чеки.

— Не ревнуйте мужа к дочке от первого брака, лучше попытайтесь подружиться с ней.

СПРАВКА

Наталья Толстая — позитивный психолог, член Международной психотерапевтической лиги, мотивационный спикер. Член международной федерации русскоязычных писателей и Союза писателей России, автор 20 книг. Ведущая шоу «Толстая Live» в социальной сети «Одноклассники».