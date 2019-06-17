Кто-то считает, что онлайн-судейство может привести к объективности, как и единый государственный экзамен.

Но я не сторонница ЕГЭ, эта система порочна, поверхностна, боюсь, что то же самое может произойти и с судебной системой, если этот закон об электронном судействе будет принят.

Бездушная машина будет выбирать усредненный вариант, согласно таблицам, схемам, программам по всему законодательству. Но нужно понимать, что при вынесении приговора судьи учитывают смягчающие или отягчающие обстоятельства: то, что может быть не заложено в уголовное дело, опрашивая подсудимого и потерпевшего, свидетелей. Какие-то нюансы часто влияют на меру наказания, поэтому говорить, что онлайн-судейство — лучший вариант и настанет справедливость, я бы не стала. Даже опыт с ЕГЭ показал, что есть и недобросовестные учителя, ученики обходят систему. Электронное судейство — не панацея от несправедливого приговора.

Сейчас судейство настолько упростили, что это идет людям во вред. Взять систему электронного наблюдения за водителями: по итогам привлекают за нарушения не виновное лицо (водителя), а владельца транспортного средства: у нас нарушители уходят от ответственности. Например, водитель, который по доверенности управляет машиной, является госслужащим.

Суд упростили, и это пошло всем во вред Фото: Художник Лука Джордано

Ему категорически запрещено совершать административные правонарушения и преступления. Но благодаря тому, что штрафы приходят на имя владельца автомашины, чиновник избегает осуждения и остается на службе. Все мы ратовали за то, чтобы уйти от взяточников из ГИБДД, а в итоге пришли к такому несправедливому варианту. Получается, что потенциально нарушитель, на котором клейма ставить негде, может получить работу госслужащего.

Из-за упрощенного судопроизводства дознание тоже проходит упрощенно. Есть скользкий момент, когда гражданина просят признать свою вину, а за это будет снижена мера наказания, человек покупается на это и признает свою вину, хотя вопрос мог быть спорный, его вина могла быть не доказана. Он идет на это, не зная законодательства, а потом это возвращается.

В штате у меня работала секретарь судебного заседания, она хотела сдать экзамены на судейство. В процессе подготовки документов оказалось, что муж ее в далекой молодости был осужден по упрощенной системе по статье за сопротивление сотруднику полиции. Оказалось, что надо было судить не его, а сотрудника полиции, который незаконно его задержал и применил в его отношении силу. Гражданин, желая скорее завершить судебный процесс, признал свою вину. В результате квалификационная коллегия не пропустила секретаря в судьи из-за этого случая. Все упрощенчества настолько убоги, что не приведут ни к чему хорошему.

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