Жизнь по лекалам: почему Росстандарт отменит десять тысяч советских ГОСТов

Забыть про перфокарты

Пока сайт Росстандарта с говорящим адресом gost.ru не выдает на эту тему никаких подробностей. Разве что размещает прошлогодние доклады главы ведомства Алексея Абрамова про острую потребность замены советских стандартов, доля которых уже сократилась с 75 до 43 процентов, да спешно (в ответ на информационную волну, поднятую СМИ) публикует новость про цели предстоящей чистки: «выявить документы, содержащие устаревшие технологии и требования».

Там же сообщают, что, если выяснится, что старый стандарт все еще применяют на предприятиях страны или он «содержит актуальные требования к качественным и иным характеристикам продукции на рынке», менять его не будут.

В общем, получается, что под увольнение попадут лишь ГОСТы на пишущие машинки, ЭВМ на перфокартах, проводные ТВ-пульты и тому подобные штуки, уже приводившиеся в качестве примеров разными представителями Росстандарта. Ну и, конечно, упоминавшийся ими же ГОСТ на выделку шкур белых медведей, утративший актуальность по причине краснокнижности зверюги.

ЭВМ, конечно, не жалко, пусть покоится с миром вместе с перфокартами. Но общественность, разумеется, интересует, не выплеснут ли у нас по обыкновению ребенка вместе с водицей.

Потому как, во-первых, обещать всеобщее обсуждение не значит организовать его на практике, а во-вторых, не факт, что под шумок не повыкидывают массу полезных и крайне нужных в хозяйстве ГОСТов. Как это сделали, например, не так давно с нормами инсоляции: сократили втихую, никто и пикнуть не успел, а когда прочухались — дело уже сделано, не переписывать же обратно. Или пример, взволновавший на прошлой неделе депутатов, вспомнивших новый ГОСТ на пиво, который пришел на смену старому советскому (1978 года). Дескать, исключительно его стараниями сыпет теперь туда производитель щедрой рукой всякую химию так, что и не понятно уже, чего ты себе в рот заливаешь.

— Я считаю, что нельзя огульно отказываться от системы ГОСТ, особенно для жизненно важных продуктов питания, — говорит Алексей Корягин, председатель объединения потребителей России. — С другой стороны, отменяй их — не отменяй, роли для безопасности потребителя это не играет никакой. Потому что нет в национальной системе защиты прав потребителей гарантий по обеспечению безопасности. Как нет у нас и единой контрольной системы, которая бы включала госорганы, органы местного самоуправления и общественные организации. Ну, а поскольку безопасность не ставится во главу угла, рынок наводнен подделками, фальсификатом и продуктами, опасными для жизни и здоровья. И самое печальное, что мы даже на государственном уровне не понимаем до конца степень угрозы. Например, через какое время у человека, который использует продукты на основе всяких эрзацев и заменителей, начнут разрушатся кости, выпадать зубы или еще чего похуже. Это ведь не изучено еще. Но уже вовсю применяется.

Согласилась с экспертом и Ирина Соколова, руководитель аналитического управления ОПР: — У нас обязательных ГОСТов вообще не осталось.

С тех пор, как были приняты технические регламенты и условия (ТР и ТУ), приоритет имеют лишь они, а ГОСТы — это так, на усмотрение производителя.

Хочет, делает продукцию по ним, не хочет — не делает.

Но магия ГОСТов сильна, она все еще действует на потребителей. Чисто психологически для них ГОСТ — это хорошо, а всякие ТУ и ТР — это что-то непонятное и наверняка второсортное.

А главное, несоблюдение этих ГОСТов, даже если их указывают на упаковке, для производителя никак не карается. Скажем, у нас год ушел на борьбу с одним таким фальсификатором, выпускавшим вместо сливочного масла непонятно что из растительных жиров.

Мы покупали это масло, отдавали на экспертизу, экспертиза нам писала, что это что угодно, но не оно, мы отправляли заключение в Роспотребнадзор. А он то делал вид, что не замечает этих экспертиз, то говорил, что его не пускают на территорию предприятия.

И лишь когда через правоохранительные органы удалось возбудить уголовное дело, ОМОН взял штурмом завод и было арестовано 3 тонны этого непонятно чего, дело сдвинулось с мертвой точки.

Тигру не докладывали

Но если ГОСТ — дело добровольное, зачем вообще огород городить? Зачем их уничтожать-то? Вот захочет кто-нибудь наладить выпуск пишущих машинок — что, мешать человеку мечту воплощать? Пусть себе выпускает. Может, пойдут они нарасхват у особо радикальных ЗОЖевцев, наладит человек поставки в глухие деревни, будут люди при свечах книги о вкусной и здоровой пище строчить и его добрым словом вспоминать. Или дело вовсе не в чистке фондов, а в банальном желании даже воспоминаний у населения не оставить о тех временах, когда за рецептуру самой малюсенькой баранки государство отвечало если не головой, то отдельно взятыми руководителями на местах? Ведь были же когда-то деревья большими, качество безупречным, а колбаса — лечебной.

— Не надо мне рассказывать про колбасу в СССР! Не было такого никогда! — возмутился Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации. — Анекдот тех лет помните? «Сегодня «Докторской» не будет — туалетную бумагу не завезли». Это абсолютно ложное представление, что ГОСТ является гарантией качества. Например, ГОСТ на «Докторскую» колбасу подразумевает, что там должно быть 22–24 процентов жира — согласитесь, такой продукт назвать качественным можно, но с трудом. Может, он и вкусный, и нежный, но вряд ли он полезен в большом количестве для здоровья. А может быть колбаса, сделанная по техрегламенту с содержанием жира 18 процентов, и по своим потребительским свойствам она будет намного полезнее. Более того, даже в СССР ГОСТ не означал высшего качества. У той же колбасы мог быть высший сорт, первый, второй и третий. И для каждого сорта своя рецептура. И в 3-м сорте людей кормили свиной шкуркой, губами, хвостами и прочей ерундой. Я не утрирую — передо мной книга лежит со сталинскими ГОСТами 1938 года — самыми сложными и жесткими.

К доводам о дотошном соблюдении рецептуры в советские времена эксперт тоже относится скептически: — Формально существовали и партийный контроль, и народный, и ОБХСС, но история про тигра, которому не докладывают мяса, не на пустом месте родилась.

Возьмите, например, Микояновский комбинат. Там через забор перебрасывали мясо, которое потом продавали на черном рынке, а вместо него в продукцию шло что-то менее ценное.

И это в Москве. А антисанитария! Да нынешние предприятия в большинстве своем — это операционные по сравнению с тогдашними. Не говоря уж о том, что при сегодняшней конкуренции торговые сети проводят аудит поставщиков, досконально проверяя, что там у них и как на производстве. Поэтому надо перестать верить этим мифам непонятных организаций, якобы защищающих потребителей. Между прочим, наши предприятия недавно получили право поставки готовой продукции в Японию, а вы можете себе представить, какой там уровень требований. Мы экспортируем десятки тысяч тонн готовых изделий в разные страны мира — пора перестать говорить, что мы производим черти что.

Ну, как мы стараемся для заграницы, нам рассказывать тоже не стоит. Варианты «на экспорт» и «для внутреннего употребления» зачастую отличаются очень и очень существенно. Но с этим Сергей Юшин тоже не согласился: — По данным Роспотребнадзора, в первом квартале этого года с рынка объемом 2,5 миллиона тонн из продажи изъяли всего лишь 40 тонн продукции, не отвечающей требованиям.

И потом, мы должны производить разную продукцию.

Потому что, когда у человека зарплата 10 тысяч, а ему еще и коммуналку платить, тут не до жиру. Но какое человеческое право мы имеем навязывать ему колбасу только по 500 рублей за килограмм? Мы должны дать ему калории, белки какие-то, и чтобы они были безопасные. Да, это не деликатесы, но человек должен быть сыт. Стыдно, когда в XXI веке кто-то голодает. А мы навязываем ненормальные стандарты в стране, где средняя зарплата 600 долларов в месяц. Что мы вообще за люди, если не имеем сочувствия к тем, у кого нет возможности питаться дорого? И в советских ГОСТах у ливерной или яичной колбасы был не только 1-й сорт, но и 3-й. Как и сейчас у нас в ТУ буквенные категории (а, б, в, г и т.д.), которые показывают, сколько там немясных ингредиентов, и все это на маркировке указано.

У нас одни из самых жестких в мире технических регламентов, поэтому говорить о массовых фальсификациях — это обманывать собственное население.

А вот Директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко была не так категорична: — Мы безусловно за то, чтобы ГОСТы на хлеб сохранялись. Потому что стандарты на изделия, к которым привыкли потребители — батон «Нарезной», хлеб «Дарницкий», «Поляница украинская», «Каравай русский» и множество других, — это национальное наследие. На базе нашего НИИ больше 25 лет работает Технический комитет по стандартизации, который как раз и занимается разработкой ГОСТов, их актуализацией и переработкой, но мы стараемся не вносить существенных изменений, чтобы сохранить идентичность продукта и те показатели качества, которые закладывались при их разработке.

Причем, по словам директора НИИ хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, производители, пекущие хлеб по ГОСТу, обязаны соблюдать его досконально: — Они не могут изменить в нем ничего. Согласно последней редакции Закона «О стандартизации» даже масса изделия стала обязательной, поэтому многие хлебопеки начали отказываться от гостовской продукции в угоду рынку, который требует изделия меньшей массы, а это можно сделать только по ТУ. Не так давно для защиты гостовской продукции рассматривалось изменение в Закон «О стандартизации», которое не допускало использование названий продукции, созвучных гостовскому, если выпускаешь ее по другой документации. При принятии изменения ни «Дарницкий новый», ни «Бородинский новый» на прилавках лежать не должны. При пересмотре ГОСТов на всеми любимые изделия мы стараемся даже технологию приготовления вписать в ГОСТ. Например, «Булочку повышенной калорийности» (помните, такая темно-коричневая с изюмом?) можно будет готовить только по традиционной технологии (на опаре).

Ну, а пока эти прекрасные времена не наступили, как покупателю понять, гостовский перед ним продукт или прикрывающийся его добрым именем самозванец? — Во-первых, это наверняка написано в сопроводительных документах, — объясняет Марина Николаевна. — В соответствии с регламентом о маркировке эта информация не обязательна, но производители, которые вырабатывают продукцию по ГОСТу, заинтересованы в том, чтобы информировать покупателя об этом, ведь потребители гостовской продукции доверяют.

Есть, разумеется, хитрецы, которые указывают ГОСТ, скажем, на упаковку, а не на изделие, но сейчас это легко проверить в интернете.

Что же касается «битвы» ГОСТов и ТУ, то она во многом надуманная. Мы за сохранение первых, но и не против разработки вторых, ведь это расширение ассортимента. А значит, каждое изделие в конце концов найдет своего потребителя.

КСТАТИ

Термин «стандарт» ввел американский инженер, основоположник научной организации труда и менеджмента Фредерик Уинслоу Тейлор (1856–1915). С тех пор появилось множество самых разных стандартов: государственные, отраслевые, общественные, общеобразовательные, стандарты качества и т.д.