Более 18 тысяч домовых указателей установят на столичных зданиях до конца года

Свыше 18 тысяч домовых указателей установят в этом году на столичных зданиях в Центральном, Восточном, Южном и других округах с учетом обращений граждан и организаций. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в пресс-службе ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства».
— Первая партия указателей в количестве трех тысяч уже устанавливается на территории ВАО, — говорится в сообщении.
Все указатели выполнены на русском и английском языках. Кроме того, использована уникальная цветовая гамма — темно-синий фон, белые буквы и цифры — ее не спутаешь с указателями для автомобильного и общественного транспорта, сигналами светофоров.
— Хорошо заметные днем и ярко освещенные ночью домовые указатели подходят к зданию любой архитектуры и в целом уменьшают количество информационного шума в городе, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Улучшение городской системы пешеходной навигации продолжится — планы установки указателей сформированы до 2021 года, передает агентство «Москва».
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