Адвокаты оценили строгость приговора косметологу, изуродовавшему 19 клиентов

Савеловский суд Москвы приговорил предпринимательницу Наталью Коростелеву к 5,5 года колонии общего режима за оказываемые ею некачественные косметологические услуги. Лжеспециалист изуродовала 19 клиенток. «Вечерняя Москва» поговорила с юристами, насколько это строгий приговор и как остро в России стоит проблема оказания услуг людьми без соответствующего образования.

Доктор юридических наук, профессор, председатель Общественного совета при МВД РФ, заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Кучерена уверен, что масштабная проблема, действительно, существует.

— Что касается самого срока заключения, который определил суд, то трудно сказать, насколько доказательства охватывают решение суда в части меры наказания. Тут велика и роль самих потерпевших, их намерения добиться справедливости. Те, кто занимается шарлатанством и обманывает людей, в России достаточно строго наказываются со стороны законодательства. Я не считаю, что нужно увеличивать уже имеющиеся санкции в этой сфере, — сказал Кучерена.

В подобных печальных ситуациях велика роль и потребителей, не пытающихся даже взглянуть на все необходимые документы специалистов, к которым они обращаются.

— Что касается самой проблемы, то она, действительно, существует. И во многом связана с тем, что граждане не хотят вникать и не интересуются, к какому специалисту идут. Отсюда и появляются истории о том, как те, кто оказывают услуги, не имеют никакого профильного образования и калечат людей. Эту проблему надо решать в первую очередь в наших головах. Потому что прежде, чем пойти к какому-то специалисту, надо не стесняться и попросить документы, удостоверяющие квалификацию. Если сертификаты поддельные, то человеку куда сложнее это понять, но можно вычислить, задавая наводящие вопросы и оценивая, как работает специалист, — подчеркнул собеседник «ВМ‎».

Тут велика роль и контролирующих органов, сказал юрист, которые на конкретной территории должны знать и понимать, кто и как работает.

По мнению адвоката Тимура Маршани, проблема людей на должностях без соответствующего образования поразила даже некоторые органы власти: 10 процентов чиновников в регионах, по его словам, работают по поддельным, купленным дипломам.

— Это симптом, который начинал развиваться как раковая опухоль, захватывая все новые и новые отрасли экономики. Сегодня мы говорим о том, что услуги, которые не отвечали требованиям безопасности, были оказаны врачом, не имеющим компетентности и соответствующих знаний. Тем не менее наличие лицензии для осуществления медицинской деятельности является нормой и обязательным требованием к тому, чтобы человека принимали на работу, — сказал Маршани.

По его мнению, наличие диплома и опыта, подтвержденного соответствующими сертификатами и повышением квалификации, является наиболее важным фактором. Контрольно-надзорными органами в сфере косметологии сейчас являются Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Они осуществляют проверку деятельности подконтрольных учреждений, ведомств и лиц на наличие дипломов.

При этом, считает Маршани, важно соизмерять степень ответственности за совершенный проступок, административное или уголовное деяние, за которое человек может быть осужден, степень последствий, степень тяжести вреда, нанесенного пациенту, который пришел за оказанием медицинской помощи.

— Подвергать человека репрессиям и гонениям в качестве превентивной меры и заставлять его задумываться о том, что он может 10 лет получить без права переписки либо колонию-поселением в случае оказании услуг без диплома о высшем образовании профильного направления, было бы в корне неверно. Люди в любом случае будут заниматься тем, что приносит максимальную выгоду и пользу. Пять лет — это, безусловно, справедливо. Но в некоторых случаях было бы справедливо давать за работу без соответствующих документов условный срок, — сказал адвокат.

ДЕТАЛИ

Напомним, что Коростелева, купив сертификаты, в период с 2008 по 2016 год представлялась дипломированным врачом-косметологом и оказывала платные услуги. При этом ни она, ни ее ассистенты никакого медицинского образования не имели.

Клиентам вводили в ткани лица низкокачественный биополимер под видом гиалуроновой кислоты. В результате инъекций многие женщин получили необратимые изменения внешности, которые не в состоянии исправить даже пластическая хирургия, и, конечно, тяжелые психологические травмы. «Салон красоты» работал на Ленинградском проспекте в Москве.

Сама Коростелева в зале суда не просто не признала приговор, а заявила, что уголовное дело против нее было сфабриковано, потерпевшие — «мнимые» и никакого ущерба она никому не наносила.

Адвокат потерпевших Алена Адлер рассказала, что с Коростелевой была также взыскана моральная компенсация — около двух миллионов рублей. Эти деньги будут распределены среди пострадавших женщин. По словам Адлер, гражданский иск о материальной компенсации будет рассматриваться судом отдельно.

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