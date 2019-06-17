Бесплатный городской Интернет появился в Дарвиновском музее
Государственный Дарвиновский музей подключили к городской сети Wi-Fi. Теперь его посетители могут воспользоваться 20 точками доступа к бесплатному беспроводному Интернету.
— Перечень мест, где появляется доступ к бесплатной городской сети Wi-Fi, постоянно расширяется. Это не только улицы и парки, но и дома культуры, библиотеки, городские музеи, — заявил Александр Харитонов, начальник управления обеспечения работы общегородской сети Wi-Fi.
По его словам, с появлением бесплатного Интернета в Дарвиновском музее, теперь выйти в Сеть можно в 16 учреждениях культуры города.
На официальном портале мэра столицы уточнили, что самая востребованная точка доступа у москвичей располагается в музейно-выставочном объединении «Манеж».
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