Известный экстрасенс назвал топ-5 самых скандальных знаков зодиака

Финалист телешоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа сообщил о пятерке наиболее скандальных знаков зодиака. Он рассказал, с какими из них будет тяжелее всего достичь спокойствия в отношениях.

На пятом месте в списке экстрасенса расположились Рыбы. Представители этого знака, как рассказал Мехди Эбрагими Вафа, могут быть «пластичными», но в случае их крайнего недовольства скандала не избежать.

Четвертое место заняли Близнецы, совмещающие в себе «циклон и антициклон». По словам экстрасенса, главная опасность в отношениях с ними заключается в непредсказуемости знака. Ведь никто и никогда не знает, в каком настроении Близнецы проснутся следующим утром.

«Бронзу» в рейтинге Мехди Эбрагими Вафа получают Стрельцы. Они не любят скандалы, однако готовы практиковать их в ежедневном режиме.

На втором месте экстрасенс расположил Козерогов. В этом случае интересно, что представители знака никогда не будут скандалить по мелочам. Однако если назрел серьезный разговор, «вторая половинка» Козерога в опасности.

Ну и лидером рейтинга Мехди Эбрагими Вафа, как передает портал «Экспресс-новости», стали Овны. Этот знак — воплощение бушующей стихии. Экстрасенс говорит, что если вы изначально не сможете завоевать их уважение и авторитет, то раскаты грома и молний будут преследовать вас на протяжении всех отношений.

Читайте также: Астролог назвал лучшие профессии для знаков зодиака