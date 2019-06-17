Расписание трамваев поменяется на северо-западе Москвы
Представители Мосгортранса сообщили об изменениях, связанных со временем отправления последних трамваев на северо-западе Москвы.
В общей сложности изменения затронут пять маршрутов.
По данным пресс-службы перевозчика, трамвай № 6 станет отправляться от станции метро «Сокол» в 22:38, а от остановки «Братцево» — в 23:28.
Трамвай № 27 отправится от станции метро «Сокол» в 22:44, а от станции метро «Дмитровская» — в 23:37.
Кроме того, трамвай № 30 от Таллинской улицы станет отъезжать в 23:13, а от остановки «Михалково» — в 00:05.
Еще произойдут изменения в маршруте № 31. Последний трамвай поедет в 22:13 от проспекта Маршала Жукова и в 23:42 от станции Московского метрополитена «Войковская».
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