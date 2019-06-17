Блошиные рынки столицы: кто и почему скупает артефакты прошлых веков

У Елизаветы Рывиной страсть к винтажным украшениям практически наследственная.

Родители — владельцы собственного магазина антиквариата. Так что вопрос выбора будущей сферы деятельности, как признается девушка, даже не стоял.

— Я катаюсь по бельгийским аукционам, голландским рынкам и немецким ярмаркам, собираю ювелирные вещи и бижутерию, а перепродаю коллекции в Москве, — говорит девушка. — Стараюсь искать винтаж по выгодной цене, при этом с маркировкой, клеймом и в хорошем, практически не ношеном состоянии. Эти три параметра напрямую влияют на стоимость. Перепродать, кстати, можно с наценкой примерно в 150 процентов.

Вячеслав Оргасов на барахолке представляет сугубо мужскую коллекцию: советские автомобили начала и середины прошлого века. В гараже у молодого человека порядка двадцати машин: тут и зеленая «Победа» 1955 года, и «Волга» с оригинальной краской за 1,2 миллиона, и коричневый «Москвич» 400–420А (правда, для личного пользования).

— Любой посетитель ярмарки при желании может уехать домой не просто с винтажными сережками, но и на ретроавто, — улыбается Вячеслав. — Вы даже не представляете, какова реакция прохожих, когда они видят на улице «Волгу» времен молодости своих бабушек. Кстати, с таких машин можно иметь неплохой доход: я, например, сдаю их в аренду киностудиям для съемок.

Впрочем, далеко не для каждого коллекционера реализация антиквариата на рынках — бизнес. Например, Наталья Медведович свою тягу к старинным куклам и фигуркам слонов склонна рассматривать, скорее, как навязчивое увлечение.

— У меня есть, например, игрушки довоенного времени, в которых до сих пор не поврежден ни один механизм, — говорит Наталья. — Моя философия такова, что вещи должны продолжать жить. Передать сокровища некому, вот я и решила найти добрые руки через ярмарку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Бушуева, организатор антикварного маркета «Лето в музее Москвы»:

— Мы отслеживаем и контролируем всех участников столичных ярмарок и барахолок на предмет подделок. Продавец, совершивший некрасивый поступок по отношению к покупателю, может нанести удар по репутации всего сообщества коллекционеров. К сожалению, опознать подделку или новодел непрофессионалу практически невозможно. Мой совет — общайтесь и как можно подробнее расспрашивайте продавца о той или иной вещи. Опытный человек расскажет каждую мелочь, восстановит историю предмета и даст советы по уходу.