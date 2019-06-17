Ребенок справился с тремя грабителями при помощи мачете

Брендон Смит, 11-летний мальчик из США, в одиночку справился с тремя грабителями, которые залезли к нему в дом. В качестве оружия он использовал мачете.

Когда к его дому подошли бандиты, ребенок говорил по телефону со своей матерью. Разговор прервался, повисла пауза. Именно в этот момент грабители прислушались и решили, что в доме никого нет.

Один из преступников стал угрожать Брендону пневматическим оружием. Он велел мальчику сидеть в шкафу. Однако тот не послушался преступника. Брендон выбрался из спальни, достал мачете и прокрался в гостиную, откуда грабители собирались вынести телевизор, игровую приставку и еще несколько вещей. Мальчик занес мачете над затылком Холла и нанес удар. От неожиданности тот выронил добычу.

После этого, как передает ABC News, ребенок получил удар в живот, а затем, после повторной попытки ранить бандита мачете, еще один — по голове. Преступники пытались продолжить ограбление. Но один из них, тот, что дрался с мальчиком, понял, что рана головы слишком серьезная. Грабитель сбежал вместе с подельниками.

Впоследствии раненый преступник был арестован местной полицией.

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