Пешеходный переход в Даниловском районе восстановят до конца июня

За день до выезда на место «ВМ» перенаправила обращение жительницы в управу Даниловского района. В ответ руководители райадминистрации заверили, что бордюры будут установлены в кратчайшие сроки.

Возле дома № 2/1, корпус 26, на Малой Тульской улице корреспондента «ВМ» встретила Виктория Фатеева и провела в сторону пешеходного перехода, проходящего через двухполосную дорогу на 2-й Рощинской улице. Замечаем, что на тротуарах уже установлены новые бордюры. Но полностью работы еще не завершены: на газоне с двух сторон от проезжей части до сих пор лежат деревянные настилы.

Предупреждающие дорожные знаки установлены, но соответствующей разметки, «зебры», на проезжей части нет.

Жительница соседнего дома Татьяна Королева рассказала, что еще вчера на месте бордюров были глубокие ямы.

— На протяжении двух недель из-за этих ям мы не могли даже подойти к переходу! — пожаловалась Татьяна. — Чтобы попасть на другую сторону улицы и не нарушить Правила дорожного движения, нужно было добираться до него по краю проезжей части. А водители здесь никого не пропускают, так что при всем желании иного пути не найдешь. Виктория Фатеева пояснила, что водители не притормаживают у перехода из-за отсутствия разметки, а также по причине того, что раньше переход находился в другом месте — возле дома № 1 по 2-й Рощинской улице, где сейчас ведется строительство гостиницы.

— Из-за стройки его «передвинули» к дому № 2/1, корпус 26, на Малой Тульской, — рассказала Виктория. — Автомобилисты к этому еще не привыкли и даже не сбавляют скорость. А ведь здесь дорогу переходят пенсионеры, мамы с колясками.

Виктория начинает демонстративно переходить улицу. По дороге на большой скорости едет легковушка. Водитель проезжает мимо, даже не притормозив.

В управе Даниловского района сообщили, что пешеходный переход по данному адресу будет организован временно. Его возводят вместо перехода, который ранее находился возле дома № 1. В связи со строительством здания гостиницы переход было решено переместить ради безопасности пешеходов.

Руководство района заверило, что работы полностью завершат до 19 июня. А до 30 июня на проезжей части нанесут разметку.

По окончании строительства гостиницы пешеходный переход вернут на привычное для жителей место.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Конюхова глава управы Даниловского района:

— Работы по возведению временного пешеходного перехода через 2-ю Рощинскую улицу ведутся по заказу ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы» в соответствии с проектом организации движения на период строительства гостиницы квартирного типа. Проект предусматривает замену асфальта и бортового камня, а также нанесение разметки на проезжей части. Работы на данном объекте будут полностью завершены до конца июня.