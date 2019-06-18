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Происшествия

Маску за 300 тысяч евро украли из галереи

Татьяна Плотникова
• 00:13 • 18 июня 2019
Кража совершена в Париже
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Кража совершена в Париже
Фото: «Твиттер» МВД Франции (https://twitter.com/Place_Beauvau)

Из художественной галереи Christie's Paris во французской столице неизвестные похитили маску, оценочная стоимость которой составляет 300 тысяч евро.

Подробности преступления не приводятся — известно лишь, что все произошло «тихо и без насилия», сообщает Actu17.

Напомним, в России самым громким преступлением, имеющим отношение к миру искусства, за последнее время стала кража пейзажа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Посетитель снял полотно со стены прямо во время выставки и вынес его из музея. Уже на следующий день мужчину задержали, картину вернули в галерею невредимой.

13 июня адвокат Светлана Горбунова, представляющая интересы обвиняемого в краже картины Дениса Чуприкова, рассказала, что сотрудники МВД завершили расследование по делу ее подзащитного.

Читайте также: МВД проверяет журналистов по инциденту с картиной в столичном музее

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