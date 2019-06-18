Новый штраф появился в России
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф.
Отныне нарушение режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, будет караться штрафами до пяти тысяч рублей для физических лиц, до 40 тысяч рублей — для должностных лиц.
Текст законопроекта, вводящего указанные поправки, опубликован на официальном портале правовой информации.
Как поясняет «Российская газета», данные поправки устраняют существовавший до сих пор пробел в законодательстве: посещать леса в период действия режима чрезвычайной ситуации было запрещено и прежде, однако многие запрет игнорировали — в том числе для организации досуга на природе с разведением костров. Нередко это приводило к пожарам, однако штрафы предусмотрены не были.
Напомним, в начале мая загорелась сухая трава в Алешкинском лесу на северо-западе Москвы. Благодаря оперативной работе пожарным быстро удалось справиться с огнем.
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