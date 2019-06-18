Московские ученые открыли ген математических способностей
Исследователи из лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Российской академии наук и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из медицинской школы Массачусетского университета выявили ген, который может отвечать за талант к математике.
Пресловутый ген связан с мужским организмом и отвечает за выработку половых клеток — и вместе с тем он попадает в участок генома, ответственный за способности к математике. По мнению ученых, это может объяснить, почему талант к математике, как правило, встречается у мужчин.
Как уточняют специалисты, данный ген включен в клетках мозга у одних людей и полностью отключен у других, что связано с гендерными особенностями: ген активизирован в тестикулах и не работает в других тканях. Частота его проявления — примерно 3 процента в европейских и азиатских популяциях, пишут «Известия».
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