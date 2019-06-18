Рекордное число россиян назвали службу в армии долгом каждого мужчины
Большинство россиян (60 процентов) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен отслужить в армии. Об этом свидетельствуют данные исследования Левада-центра.
Таким образом, положительное отношение к призыву в войска достигло рекордного уровня с 1997 года. Все это время показатель не превышал 44 процентов.
Еще 24 процента участников опроса полагают, что служба в армии — это долг, который необходимо отдать государству вне зависимости от собственных интересов.
Всего 12 процентов граждан настроены негативно и считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно сторониться.
Оставшиеся четыре процента респондентов затруднились дать четкий ответ. Об этом пишет РБК.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что российские солдаты получат генетические паспорта.
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