Неизвестные украли ростовую фигуру Жириновского в горсовете Красноярска
Ростовая фигура лидера ЛДПР Владимира Жириновского пропала из кабинета в здании городского совета Красноярска. Об этом в ходе сессии горсовета рассказал депутат Роман Крастелев, который призвал председателя разобраться в вопросе.
По словам парламентария, похищение было совершено неизвестными.
— Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания внутреннюю и внешнюю. На наш взгляд, это очень удивительно, когда вещи, принадлежащие партии, из кабинета служебного попадают, — возмутился Крастелев.
В ответ на жалобу председатель горсовета пообещала выяснить обстоятельства курьеза, чтобы дело не дошло до обращения в органы. Об этом пишет РИА Новости.
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