Самая передовая исследовательская инфраструктура может появиться в России
В России через десять лет может появиться лучшая исследовательская инфраструктура в мире. Об этом сообщает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
По его словам, это может произойти после реализации программы строительства крупных научных мегаустановок. За нее отвечают специалисты Курчатовского института. С помощью данной программы научные исследования в России выйдут на качественно новый уровень.
— Мы создадим не просто единичные, хоть и уникальные мегаустановки, а их единую сеть, — цитирует Михаила Ковальчука РИА Новости.
Он добавил, что данная программа станет стимулом для развития мобильности научных кадров в стране. Это приведет к увеличению интереса к России в мире.
— Я очень надеюсь, что благодаря этой программе через 5–10 лет мы будем иметь самую передовую исследовательскую инфраструктуру в мире, — сообщил Михаил Ковальчук.
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