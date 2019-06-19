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Прямой эфир: «Секреты успешного поступления в вуз»

УЧАСТНИКИ:

Светлана БРЮХОВЕЦКАЯ - проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Кира АРТАМОНОВА - заместитель проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

ВЕДУЩИЕ:

Руслан ОРЕХОВ

Никита МИРОНОВ – обозреватель отдела «Специальных корреспондентов и обозревателей» газеты «Вечерняя Москва»

  • 03:00
  • 19 июня 2019
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