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Прямой эфир: «Секреты успешного поступления в вуз»
УЧАСТНИКИ:
Светлана БРЮХОВЕЦКАЯ - проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Кира АРТАМОНОВА - заместитель проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ВЕДУЩИЕ:
Руслан ОРЕХОВ
Никита МИРОНОВ – обозреватель отдела «Специальных корреспондентов и обозревателей» газеты «Вечерняя Москва»
- 03:00
- 19 июня 2019