Эксперт положительно оценил увеличение экспорта фруктов из ЮАР в Россию
Фрукты из Южно-Африканской Республики без проблем смогут найти нишу на российском внутреннем рынке. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.
Ранее стало известно, что ЮАР планирует увеличить поставки фруктов в Россию. По итогам прошлого года в Россию было поставлено 203 тысячи тонн южноафриканских фруктов.
Долгое время южноафриканский экспорт был направлен на страны ЕС.
Эксперт Леонид Холод считает, что расширение торговли фруктами между Россией и ЮАР выгодно российским потребителям. Так, на прилавках магазинов могут появиться экзотические фрукты, которые не выращивают в нашей стране, передает rueconomics.ru.
— Очевидно, что российские производители всеми разновидностями фруктов, которые выращиваются в ЮАР, обеспечить наш внутренний рынок просто не в состоянии. Так что данный импорт нам нужен, — заявил Холод.
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