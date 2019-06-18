Сквер в Нижегородском районе обустроит победитель аукциона
Победитель электронного аукциона обустроит сквер, расположенный в Нижегородском районе столицы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.
Уточняется, что сквер расположен на юго-востоке города по адресу: Подъемный переулок, дом 1.
Согласно документации лота, на данной территории появится развитая дорожно-тропиночная сеть, специалисты отремонтируют почти две тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, будет обустроено газонное покрытие. На территории сквера появятся цветники с многолетними и однолетними растениями. Кроме того, будут установлены лавочки, урны и объекты малых архитектурных форм, передает агентство городских новостей «Москва».
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