Украинский политик Виктор Медведчук рассказал о восстановлении мира в Донбассе
Виктор Медведчук, глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь», рассказал на своей официальной странице в социальных сетях, каким образом власти страны собираются устанавливать мир в Донбассе.
Он отметил, что условием является возвращение Украине территорий государства, которые в настоящее время неподконтрольны Киеву. Медведчук подчеркнул, что вариант с капитуляцией не рассматривается.
В нашем плане-концепции о мире нет капитуляции, нет сдачи интересов страны и тем более нет никакой сдачи территории! Там есть возвращение территорий с людьми.#Украина #Донбасс #Донецк #Луганск #политика pic.twitter.com/9DcvwxOBDB— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 18 июня 2019 г.
— В нашем плане-концепции о мире нет капитуляции, нет сдачи интересов страны и тем более нет никакой сдачи территории! Там есть возвращение территорий с людьми, — пишет Медведчук в своем Twitter.
Напомним, что ранее лидер политсовета партии обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в росте внутренних тарифов на газ.
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