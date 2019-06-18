Врачи больницы имени Сперанского получили всероссийскую премию «Призвание»
Всероссийскую премию «Призвание» получили восемь врачей детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Сперанского. Награда является главной медицинской премией России, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
— Главный символ национальной премии — статуэтку «Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека» — вручили коллективу детских пластических хирургов и комбустиологов, — указано в сообщении.
Торжественная церемония, приуроченная к Дню медицинского работника, состоялась 13 июня. Награжденные премией специалисты смогли разработать технологию лечения ожогов и послеожоговых рубцов, передает агентство городских новостей «Москва».
В департаменте отметили, что новая технология уже помогла многим детям.
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