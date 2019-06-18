Эксперт: Законом о приостановке ДРСМД Россия ответила на действия США
Принятие Госдумой закона о приостановлении участия РФ в ДРСМД является важным событием для всего мира. Такое мнение высказал член комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов.
18 июня Россия официально вышла из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы, передает rueconomics.ru.
Ранее о выходе из договора сообщили власти США. Антон Морозов отмечает, что выход России из ДРСМД — вынужденная зеркальная мера.
Эксперт сомневается, что в ближайшее время страны заключат новый договор. Это вызывает беспокойство в странах ЕС.
— Все это вполне определенным образом нарушает систему безопасности, которая сложилась в Европе, — отметил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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