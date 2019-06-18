Московский планетарий подарит своим посетителям ретрооткрытки
Открытки, на которых изображены астрономические наблюдения давних лет, выпустили в честь 90-летия Московского планетария.
Получить эксклюзивный экземпляр сможет не каждый, ведь тираж ограничен: выпущено всего пятьсот единиц. Но, если прийти на мероприятие в честь дня рождения планетария, есть все шансы получить редкую почтовую открытку, а также отправить ее близким в любую страну мира.
Работники Московского планетария объясняют, что с появлением необычной открытки они хотят оживить старые традиции, когда люди общались с помощью простых писем. Так, в честь праздника посетители планетария смогут отправить старую добрую открытку любимым прямо в стенах музея, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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