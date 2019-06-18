Лоза назвал любителей экзотических животных ненормальными
Российский музыкант Юрий Лоза жестко раскритиковал любителей диких животных.
— По одному из каналов показали подборку экзотических домашних питомцев со всего света. Мама дорогая, кого только эти ненормальные любители животных не держат! Одна любительница экзотики нянчится дома с крокодилом, позволяя аллигатору даже спать в своей постели. А один отчаянный папаша воспитал медведя, причем здоровенного гризли, который живет с ними в доме, — возмутился музыкант, уточнив, что медведь очень непредсказуемое животное с точки зрения дрессуры.
Чемпионкой по экстравагантности Лоза назвал женщину, которая держит дома бегемотиху.
— Она весит две тонны, спит на террасе под одеялом, жрет за десятерых и весьма довольна жизнью. В связи с этим у меня вопрос: если даже эта зверушка приучена к лотку, то кто, как и куда этот лоток выносит? — спросил исполнитель на своей странице в Facebook.
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