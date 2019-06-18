Как высшее образование вышло из моды...

Когда известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова была молодой девушкой, она пришла в семью своего жениха — знакомиться.

В доме, кроме родителей будущего мужа, находилась еще старенькая бабушка, лежащая на кровати после болезни. Она цепким взглядом окинула юную Тарасову и спросила, есть ли у Татьяны высшее образование. Та начала долго и путано объяснять, что очень много работает и пока у нее нет времени на вуз. На что бабушка отрезала: «Человек без высшего образования — это не человек, а скотина». После чего отвернулась от Тарасовой к стенке. Все семейство жениха было в шоке, только сама Тарасова захохотала, как безумная. Но высшее образование потом все же получила.

Без этого было нельзя. Все одноклассники, которые со мной учились, были нацелены на вуз и сделали попытку к поступлению, даже двоечники. Все люди, которые меня окружают, имеют высшее образование, а один, который учился в пяти вузах, но никакой не окончил, в конце концов был вынужден купить диплом в переходе, чтобы не выбиваться из общего ряда приличных людей. Высшее образование — это тот минимум, ниже которого опускаться было просто унизительно.

Как и в любой другой стране, пережившей индустриализацию, все родители и дети позднего СССР были поголовно заточены на получение заветных корочек. До сих пор еще у людей моего поколения вся работа подразделяется на «горбатиться» и «бумажки перекладывать». И, конечно, вчерашние селяне, приехавшие в города, не хотели, чтобы их дети «уродовались». Вот, казалось бы, модный и не очень старый художник Никас Сафронов, миллионер, владелец собственного замка в Шотландии, весь из себя такой прогрессивный, однако и он, пробившийся к высшему свету из глухой провинции, как-то признался мне:

— Я, конечно, много работаю, Саш, но все-таки картины рисовать — это не мешки ворочать…

Красный диплом нынче дешев Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Этот вечный страх перед мешками, воспетый поэтами — «работай, работай, работай, ты будешь с уродским горбом», нашедший свое отражение в шуточных поговорках типа «лучше пузо от пива, чем горб от работы» — этот страх в девяностые годы вылился в рост псевдовузов, где за деньги родителей даже самые тупые выпускники школ, откровенно лоботрясничая, получали заветные корочки. С которыми, правда, потом никуда не могли устроиться на работу.

И вот сейчас эта тенденция в России вдруг переломилась!.. По данным статистики, только 47 процентов россиян заявили, что их дети собираются поступать в вузы. В мире вдруг стало можно прожить без «вышки», не ломая хребет! Тяжкий крест работы как-то незаметно исчез — возникли целые безлюдные предприятия, где машут железными руками роботы, возникло автоматизированное сельское хозяйство, где трактор пашет на радиоуправлении, а дерьмо из-под скотины убирается ползущим конвейером. Правда, такое еще не везде…

В Китае, сейчас проходящем этап мучительной индустриализации, где каждому школьнику по сию пору маячит впереди рисовое поле или завод, родители до сих пор мечтают о высшем образовании для ребенка как спасении от ужаса изнурительного тупого труда. Китайские родители вкладывают деньги в репетиторов, учат детей математике и классической музыке, бьют по рукам и заставляют пиликать гаммы — как это было не так давно и у нас. А вот в современном постиндустриальном мире, в который неожиданно вывалилась и Россия, все уже не так. Теперь там стал в почете квалифицированный труд и вошла в моду «ручная работа».

Некому в Германии, Великобритании, Канаде и Франции уже гайку динамометром правильно закрутить, поставить термоголовку в батарею или красиво осуществить аргоновую сварку. Нас такое тоже ждет! И, кажется, выпускники школ это уже почувствовали. Офисных хомячков нынче полно, и все с высшим, а вот тех, кто что-то умеет, все меньше и меньше, и ценятся они все больше и больше…

В общем, как говорили классики, стирается грань между трудом умственным и физическим. Хотя в коммунизм я по-прежнему не верю…

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