Статуя Свободы празднует свое 133-летие

Одним из главных своих отображений в современном мире статуя Свободы получила в фильме 1968 года «Планета обезьян».

Именно благодаря полуразрушенному и полузакопанному памятнику культуры главный герой обнаружил, что находится не на другой планете, а на Земле, порабощенной эволюционировавшими приматами.

Памятник демократии также уничтожали во многих кинокартинах: «Искусственный разум», «Послезавтра», «Железное небо», а в «Охотниках за приведениями — 2» ее использовали в качестве главного оружия против захвативших Нью-Йорк призраков.

Однако главная «кинозаслуга» статуи Свободы — заставка кинокомпании Columbia Pictures. Несмотря на то что задумка главы студии была другой, корпоративный символ ассоциировался с 90-метровой американской любимицей. В роли персонажа, олицетворяющего, по идее продюсеров, саму Америку, снимались модели. Первой стала актриса Эвелин Венейбл, ее изображение использовалось с 1936 по 1975 год. Современное воплощение появилось в 1991 году. Ей стала 28-летняя Дженни Джозеф, у которой не было опыта в работе фотомоделью, зато была подходящая внешность: ее признали самой похожей на оригинальную модель,к которой зрители привыкли.

Свое отражение статуя Свободы нашла и во множестве копий по всему миру. Многие города захотели «приобщиться к свободе» и установить у себя уменьшенные варианты монумента. Один такой, в масштабе 1:4 (высотой 11,5 метра), американцы отослали на родину оригинала — во Францию. Своя статуя Свободы есть в Лас-Вегасе, Токио, Буэнос-Айресе и даже во Львове.

Изображение леди Свободы можно обнаружить и на 25-центовой монете, выпущенной в 2001 году, а также долларовых коллекционных монетах 2007 года выпуска.

Уничтожить символ пытались и злодеи комиксов: например, Шредер из «Черепашек Ниндзя». Для других героев, Человека-Паука и Человека-факела из Фантастической Четверки, верхушка статуи была местом встречи.

Легендарный Майкл Джексон снял Статую в клипе на песню Black or White.

Разработчики видеоигр также не обошли памятник. В популярной игре Grand Theft Auto IV ее назвали статуей Счастья, а внутри разместили настоящее бьющееся сердце. Монумент получился как живой.

В 1983 году легендарная статуя стала участником впечатляющего шоу с исчезновением. Мастера визуальных трюков Джим Стейнмейер и Дэвид Копперфильд придумали и поставили иллюзию, которая заставила мир ахнуть: статуя Свободы на глазах зрителей растворилась в воздухе, а через несколько минут появилась на старом месте. Трюк до сих пор обсуждают, но повторить пока не решился никто.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Высота статуи Свободы от земли до кончика факела — 93 метра. Это третий по высоте монумент в мире. Лидер рейтинга — статуя Единства в 240 метров в Индии.